«Играет гимн, мне звонят, что перехожу в СКА». Глотов рассказал, как уходил из «Сочи»

Нападающий СКА Василий Глотов рассказал о своём дебюте за клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:0).



«Хорошая агрессивная игра с нашей стороны. Самое главное – победа. Играли в нашу систему и выиграли. Помогли вратарю сыграть на ноль. Ощущения от первого за долгое время матча за СКА? Ощущения супер! Всё классно, я очень рад. Соскучился по Ледовому, по такой великолепной организации, команде. Всё супер, очень рад.



Конечно, есть различия в системе игры «Сочи» и СКА. Несмотря на то что только вчера приехал, с утра уже успели всё рассказать, показать. Какие-то вещи были ещё с моего отъезда. Всех карт раскрывать не буду, но если говорить об отличиях от «Сочи», то здесь агрессивный хоккей, всё вперёд, поменьше раскатов, много поддержки друг другу. Более интенсивный хоккей.



Почему взял седьмой номер? Прислали свободные номера, понравился седьмой. Я даже все не смотрел, он в самом начале был, я в него первым и тыкнул.



На самом деле интересная история. Я недавно болел, лежал с температурой. Выздоровел, потренировался два раза. «Сочи» играл с «Амуром», я покатался с утра с неиграющим, пришёл на матч, поднялся в бокс. Играет гимн, мне звонят, говорят, что я перехожу в СКА. Спрашивают, когда готов приехать. Говорю – да готов сразу, только не знаю, как форму собирать, пустят меня сейчас в раздевалку или нет. Перезвонили в 16:50, говорят, что в семь вылет. Единственный сегодня. Я говорю – ну что делать, поеду. Побежал вниз, в первый раз в жизни так собирался, за пять минут всё в баул. Он у меня килограммов 40 весил. Потом впопыхах с женой поехал домой, я там в чемодан закидывал всё, как в кино. Закинул всё, что нужно и не нужно, половину вообще забыл. Полетел в аэропорт, там ещё очень много народу. Как в кино прямо – пропустите, пропустите. К гейту прибежал, и посадка началась. Слава богу, успел. Первый раз такое в жизни, прикольный опыт. Очень рад, что приехал, успел поспать и сыграть. Очень соскучился по Ледовому и по болельщикам», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.