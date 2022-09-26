«Все прекрасно понимают, что у нас есть дырки». Миронов рассказал о селекции «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов ответил на вопрос о необходимости усиления состава красно-белых.



«Игра вратаря хороша, но команде не хватает креатива? Знаете, мы тоже ждём от наших ведущих игроков больше реализации. Моменты есть, но сейчас шайба не идёт. На тренировках отрабатываем, однако пока в матчах получается так. Ждём, что основные игроки добавят в этом компоненте.



Селекция? Если б был выбор… селекция никогда не заканчивается. Она будет до конца сезона. Если будут хорошие варианты, я думаю, руководство сделает шаг. Все прекрасно понимают, что у нас есть дырки, которые нужно закрыть. Но пока нечем. Рынок пустой. Если вдруг что-то будет, надо усилиться на любой позиции. Всегда хочется улучшать, чтобы команда совершенствовалась от матча к матчу. Поэтому надеемся и ждём», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.