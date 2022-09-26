Никитин: буллиты — это ночные лиги тренируют. «Локомотив» занимается игровыми моментами

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:1, бул.).
«Не забиваешь – не выиграешь, что тут рассказывать. В игре если забиваешь, то буллиты бить не будешь. Тренировать буллиты – это ночные лиги тренируют. Мы занимаемся игровыми моментами на тренировках. Мастерство должно в игре проявляться.
Посадить кого-то из лидеров? Посадить в запас – самое простое. Если игрока сажают на скамейку, значит, он не лидер. Лидер должен переломить ситуацию. Мы пытаемся помочь в этом ребятам. У всех случаются неудачные полосы, но у кого получается переломить их на характере, тот и становится лидером. Здесь всё очень просто. Мы верим в этих ребят и понимаем, что это большой резерв для нашей команды.
Почему не играет 13-й форвард? Сегодня была сложная игра. Нельзя было взять и закинуть пацана в топку. Здесь и для него это непросто, а также другие ребята много хорошего делали. Нельзя было размениваться в данной ситуации. Разные матчи бывают, но пока мы играем так, что нет времени для 13-го нападающего», – цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.
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