Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шведский голкипер ЦСКА объяснил, зачем вернулся в Россию

Шведский голкипер ЦСКА объяснил, зачем вернулся в Россию
Комментарии

Шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн объяснил, почему он решил вернуться в московский клуб, несмотря на запрет со стороны шведской федерации хоккея.

«Игра в России? У нас был хороший прошлый сезон, мы выиграли Кубок. Хочу повторить это в этом году, поэтому я и вернулся. У нас хорошая команда и отличный шанс на победу. Я здесь, чтобы выиграть еще один трофей», — передаёт слова Рейдеборна корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в конце августа правление ассоциации хоккея Швеции сообщило, что в национальную сборную не будут приглашаться игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее также латвийская и финская хоккейные федерации объявили, что игроки из Континентальной хоккейной лиги не будут выступать за национальные команды.

Новость по теме
Шведский вратарь ЦСКА высказался о решении ФХШ не вызывать игроков из КХЛ
Вратарь «Спартака» пришёл в ярость после победного гола ЦСКА. И Красикова можно понять! Вратарь «Спартака» пришёл в ярость после победного гола ЦСКА. И Красикова можно понять!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022