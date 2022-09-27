Шведский голкипер ЦСКА объяснил, зачем вернулся в Россию

Шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн объяснил, почему он решил вернуться в московский клуб, несмотря на запрет со стороны шведской федерации хоккея.



«Игра в России? У нас был хороший прошлый сезон, мы выиграли Кубок. Хочу повторить это в этом году, поэтому я и вернулся. У нас хорошая команда и отличный шанс на победу. Я здесь, чтобы выиграть еще один трофей», — передаёт слова Рейдеборна корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



Напомним, в конце августа правление ассоциации хоккея Швеции сообщило, что в национальную сборную не будут приглашаться игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее также латвийская и финская хоккейные федерации объявили, что игроки из Континентальной хоккейной лиги не будут выступать за национальные команды.

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