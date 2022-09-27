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«Салават» представил особую форму, в которой проведёт «зелёное дерби» с «Ак Барсом»

«Салават» представил особую форму, в которой проведёт «зелёное дерби» с «Ак Барсом»
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«Салават Юлаев» представил в своём телеграм-канале особую форму, в которой команда проведёт матч с казанским «Ак Барсом». Это будет первое «зелёное дерби» в сезоне-2022/2023.

От обычных джерси новые отличаются преимущественно цветами рукавов и плеч. Белые вставки на рукавах заменены на синие, также добавлены новые — в районе локтя и предплечья (между локтем и кистью). Кроме того, белый воротник заменён на синий, плечи тоже в синих цветах.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в столице Республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» состоится первое «зелёное дерби» нового сезона. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. «Ак Барс» в девяти матчах сезона набрал 13 очков. Казанцы занимают третье место на Востоке. «Салават» в 10 встречах добыл 12 баллов. Уфимцы находятся на пятой строчке.

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