«Флорида» продлила контракт с голкипером Найтом на три года
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«Флорида» продлила контракт с голкипером Спенсером Найтом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт 21-летнего Найта вступит в силу со следующего сезона. Этот сезон он отыграет с контрактом новичка, по которому получает $ 925 тыс.
По данным Пьера Лебрюна, зарплата хоккеиста в следующем сезоне составит $ 4,5 млн в год.
Напомним, американский вратарь Найт заключил контракт новичка с «Флоридой» в марте 2021 года. Он был выбрал «Флоридой» в первом раунде под 13-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В прошлом сезоне Спенсер сыграл 32 матча в НХЛ, с коэффициентом надёжности 2.95 и процентом отражённых бросков — 90.8.
В настоящее время основным голкипером «Флориды» является россиянин Сергей Бобровский.
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