Miami Herald рассказало о сложностях, с которыми столкнётся «Флорида» из-за Бобровского

Издание Miami Herald прокомментировало выступление российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем сезоне.

«Как бы неудачно ни складывались его первые два сезона в составе «Флориды», Сергей Бобровский верил, что в конце концов наступит год, подобный этому, и его ежедневный тяжкий труд будет вознаграждён. В завершившемся для «Пантерз» сезоне звездный голкипер наконец-то вернулся на прежний уровень. Его процент отражённых бросков стал идентичен тому, который он зарегистрировал в своей последней кампании в «Коламбус Блю Джекетс», и множество других статистических данных указывают на то, что он снова стал одним из лучших вратарей НХЛ.



Даже если его вера никогда не ослабевала, по завершении третьей кампании в составе «Пантерз» он находится в гораздо лучшем положении, чем в конце прошлого года, когда Спенсер Найт сделал качественный шаг вперёд, а будущее Бобровского в качестве основного вратаря «Флориды» находилось под вопросом.



Впервые с тех пор, как в 2019 году «Флорида» подписала с Бобровским контракт на $ 10 млн в год, в первенстве-2021/2022 «пантеры» сумели рассчитывать на свою вратарскую бригаду, как на по-настоящему надёжный оплот. Бобровский занял четвёртое место в НХЛ по показателю GSAx, который показывает разницу между количеством ожидаемых и фактически пропущенных голов, а у Найта во второй половине регулярного чемпионата статистика оказалась ещё лучше. Если не отталкиваться от контрактов, ситуация с вратарями у «Флориды» видится сейчас просто фантастической с учётом того, что их тандем голкиперов настолько хорош, насколько это вообще возможно.



Но вся проблема, конечно, кроется именно в соглашениях с хоккеистами. Следующий год станет для 33-летнего Бобровского четвёртым по семилетнему договору на $ 70 млн, и в нём присутствует пункт о запрете на обмен без согласия игрока. 21-летний Найт вступает в третий и последний сезон своего контракта начального уровня и после следующего года станет ограниченно свободным агентом.



Как бы ни был хорош Бобровский в этом чемпионате, «Флорида» всё равно изучала возможности трейда двукратного обладателя «Везина Трофи», и это имеет смысл. Через год «Пантерам» предстоит столкнуться с финансовыми трудностями, ведь летом у них будет менее $ 4 млн свободного места под потолком зарплат, а у некоторых звёзд вскоре истекают контракты.



Так что теоретически в какой-то момент оба голкипера могут стать лишними. И это время может наступить скорее раньше, чем позже», — говорится в сообщении.