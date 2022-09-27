«Ак Барс» в гостях уверенно победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

В Уфе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу одержали казанцы со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).



В первом периоде команды счёт не открыли.



На пятой минуте второй двадцатиминутки счёт открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров с передач Ильи Сафонова и Василия Токранова.



На шестой минуте третьего периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Кирилла Петрова удвоил преимущество казанцев. На 11-й минуте третьего периода третью шайбу «Ак Барса» и свою вторую в матче забил Кирилл Петров с передач Дмитрия Кагарлицкого и Динара Хафизуллина. Матч «на ноль» сыграл вратарь казанцев Амир Мифтахов.

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После победы «Ак Барс» занимает третью строчку Восточной конференции с 15 баллами после 10 игр. «Салават Юлаев» остаётся на пятой строчке в таблице Востока, сыграв 11 матчей.



Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт на выезде с челябинским «Трактором» 30 сентября в 17:00 мск. «Ак Барс» отправится на выезд в Екатеринбург к местному «Автомобилисту» 29 сентября в 17:00 мск.