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«Ак Барс» в гостях уверенно победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» в гостях уверенно победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
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В Уфе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу одержали казанцы со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В первом периоде команды счёт не открыли.

На пятой минуте второй двадцатиминутки счёт открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров с передач Ильи Сафонова и Василия Токранова.

На шестой минуте третьего периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Кирилла Петрова удвоил преимущество казанцев. На 11-й минуте третьего периода третью шайбу «Ак Барса» и свою вторую в матче забил Кирилл Петров с передач Дмитрия Кагарлицкого и Динара Хафизуллина. Матч «на ноль» сыграл вратарь казанцев Амир Мифтахов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2022, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Сафонов, Токранов) – 34:42 (5x4)   0:2 Кагарлицкий (Шипачёв, Петров) – 45:44 (5x5)   0:3 Петров (Кагарлицкий, Хафизуллин) – 50:04 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После победы «Ак Барс» занимает третью строчку Восточной конференции с 15 баллами после 10 игр. «Салават Юлаев» остаётся на пятой строчке в таблице Востока, сыграв 11 матчей.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт на выезде с челябинским «Трактором» 30 сентября в 17:00 мск. «Ак Барс» отправится на выезд в Екатеринбург к местному «Автомобилисту» 29 сентября в 17:00 мск.

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