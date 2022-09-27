Рябыкин – об отменённом голе Толчинского: у меня одно мнение, у судей – другое

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением об отменённом голе Сергея Толчинского в третьем периоде в матче с московским «Динамо» (1:4).
«Отменённый гол Толчинского? Судьям виднее. У меня одно мнение, у них — другое. Принимают решение они. Значит, не было.
Оценка всей выездной серии? Где‑то не хватало реализации моментов. Начало было бодрым, но где‑то мы сами недобрали свои очки. Возвращаемся в Омск, находясь в зоне плей-офф? Мы хотели вернуться намного лучше», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в начале третьего периода форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский забросил шайбу, однако после запроса тренерского штаба московского «Динамо» судьи отменили шайбу из-за помехи вратарю бело-голубых Илье Коновалову.
- 27 сентября 2022
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