Рябыкин – об отменённом голе Толчинского: у меня одно мнение, у судей – другое

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением об отменённом голе Сергея Толчинского в третьем периоде в матче с московским «Динамо» (1:4).

«Отменённый гол Толчинского? Судьям виднее. У меня одно мнение, у них — другое. Принимают решение они. Значит, не было.

Оценка всей выездной серии? Где‑то не хватало реализации моментов. Начало было бодрым, но где‑то мы сами недобрали свои очки. Возвращаемся в Омск, находясь в зоне плей-офф? Мы хотели вернуться намного лучше», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в начале третьего периода форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский забросил шайбу, однако после запроса тренерского штаба московского «Динамо» судьи отменили шайбу из-за помехи вратарю бело-голубых Илье Коновалову.