Кудашов дискутировал с судьёй, Муцениеце следила с трибуны. Лучшие фото победы «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду омский «Авангард». Победу одержала команда из Москвы — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко стал автором самого быстрого хет-трика клуба в КХЛ, сообщает официальный телеграм-канал лиги.
Для хет-трика Сушко потребовалось 10 минут 20 секунд. Он забил на 49:26, 58:51 и 59:46.
Предыдущий рекорд принадлежал Михалу Чайковски. Для оформления хет-трика ему понадобилось 10 минут 26 секунд.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с омским «Авангардом» (4:1).
«Хорошая игра, мне понравилась. Надеюсь, как и вам. Мы играли быстро и жёстко, действовали правильно и создавали моменты. Игра была не сухая, а именно содержательная. Мы находили большое количество возможностей для создания моментов. Конечно, были шероховатости, но без них никуда. Сегодня мы довольны».
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