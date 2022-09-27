Сушко — о хет-трике: меня не просто так брали в «Динамо». Я могу принести команде пользу

Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко прокомментировал победный матч с омским «Авангардом» (4:1).
«Забил за сегодня больше голов, чем за всю карьеру в КХЛ? Самое главное, что мы продолжаем выигрывать у сильных команд, и это придаёт уверенности. А гола я заждался. Надеюсь, что и дальше всё пойдёт хорошо.
Долгожданный гол после тяжёлого старта сезона? Забивать в любом случае приятно. В первых матчах я не всегда попадал в состав, но продолжал работать. Не просто так меня в «Динамо» брали, я могу принести пользу команде. Буду ещё больше стараться.
Не смущает ли такое количество прессы вокруг меня? Наоборот, приятно. Надо ещё лучше играть, чтобы корреспондентов больше было», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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