Сушко — о хет-трике: меня не просто так брали в «Динамо». Я могу принести команде пользу

Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко прокомментировал победный матч с омским «Авангардом» (4:1).

«Забил за сегодня больше голов, чем за всю карьеру в КХЛ? Самое главное, что мы продолжаем выигрывать у сильных команд, и это придаёт уверенности. А гола я заждался. Надеюсь, что и дальше всё пойдёт хорошо.

Долгожданный гол после тяжёлого старта сезона? Забивать в любом случае приятно. В первых матчах я не всегда попадал в состав, но продолжал работать. Не просто так меня в «Динамо» брали, я могу принести пользу команде. Буду ещё больше стараться.

Не смущает ли такое количество прессы вокруг меня? Наоборот, приятно. Надо ещё лучше играть, чтобы корреспондентов больше было», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.