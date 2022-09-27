Максим Сушко стал автором самого быстрого хет-трика московского «Динамо» в КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду омский «Авангард». Победу одержала команда из Москвы — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко стал автором самого быстрого хет-трика клуба в КХЛ, сообщает официальный телеграм-канал лиги.
Для хет-трика Сушко потребовалось 10 минут 20 секунд. Он забил на 49:26, 58:51 и 59:46.
Предыдущий рекорд принадлежал Михалу Чайковски. Для оформления хет-трика ему понадобилось — 10 минут и 26 секунд.
Максим Сушко подписал контракт с московским «Динамо» весной 2022 года.
Минувший сезон 23-летний леворукий нападающий провёл в Северной Америке, в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» — «Лихай Вэлли Фантомс». За 63 встречи он записал на свой счёт 17 (10+7) баллов при показателе полезности «-5». Кроме того, на протяжении своей карьеры Сушко имеет в своём активе два матча в НХЛ и опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо», в составе которого за 30 матчей набрал 5 (2+3) очков.
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