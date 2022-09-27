Наставник «Амура» Епанчинцев: не у всех сегодня наблюдал желание и страсть побеждать

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев назвал причины поражения в матче с «Витязем» (1:3).
«К сожалению, опять после победного матча не можем сыграть так, чтобы можно было занести игру в актив. Совершали столько ошибок ненужных. Вратарь нас держал-держал, думаю, что он по праву лучший игрок матча. Были всё равно шансы, пусть и немного, но мы могли спасти матч. Где-то не повезло в решающей стадии, хоккейный бог отворачивался. Нужно сделать выводы, думаю, всё поправимо. Главное — это желание, страсть побеждать. К сожалению, не у всех сегодня это наблюдал. Вторую игру подряд переходим в три звена, в концовке пришлось тяжеловато. Понимали, что соперник будет мотивирован, будет серьёзен. Что в итоге и произошло», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.
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