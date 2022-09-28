«Виннипег» одержал победу над «Оттавой» в результативном матче, Соколов очков не набрал

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



В первом периоде команды забросили друг другу по одной шайбе. Сначала Даниэль Торгерссон открыл счёт в игре на 14-й минуте, а через 40 секунд сравнял Коул Рейнхардт.



Второй период стал более результативным. На 28-й минуте Тайлер Мотт вывел гостей вперёд, а на 34-й Майки Эйссимонт опять сравнял счёт. Ещё через две минуты Торгерссон оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Позже преимущество укрепил Вилле Хейнола, но ещё через 16 секунд одну шайбу отыграли и гости – забил Шейн Пинто.



Последнюю шайбу в матче забросил Кайл Коннор на 49-й минуте матча. Он установил окончательный счёт на табло – 5:3.



За гостей участие в матче принял российский нападающий Егор Соколов. Ему выделили 12 минут и 47 секунд игрового времени, но полезными действиями за этот срок он отметиться не сумел.