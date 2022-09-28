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«Виннипег» одержал победу над «Оттавой» в результативном матче, Соколов очков не набрал

«Виннипег» одержал победу над «Оттавой» в результативном матче, Соколов очков не набрал
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В первом периоде команды забросили друг другу по одной шайбе. Сначала Даниэль Торгерссон открыл счёт в игре на 14-й минуте, а через 40 секунд сравнял Коул Рейнхардт.

Второй период стал более результативным. На 28-й минуте Тайлер Мотт вывел гостей вперёд, а на 34-й Майки Эйссимонт опять сравнял счёт. Ещё через две минуты Торгерссон оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Позже преимущество укрепил Вилле Хейнола, но ещё через 16 секунд одну шайбу отыграли и гости – забил Шейн Пинто.

Последнюю шайбу в матче забросил Кайл Коннор на 49-й минуте матча. Он установил окончательный счёт на табло – 5:3.

За гостей участие в матче принял российский нападающий Егор Соколов. Ему выделили 12 минут и 47 секунд игрового времени, но полезными действиями за этот срок он отметиться не сумел.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Torgersson (Коннор) – 13:55 (5x5)   1:1 Рейнхардт (Гэмбрелл, Гаврилюк) – 14:35 (5x5)   1:2 Мотт (Пинто) – 27:40 (5x5)   2:2 Эйссимонт (Коннор, Моррисси) – 33:44 (5x4)   3:2 Torgersson (Limoges, Тонинато) – 35:11 (5x5)   4:2 Хейнола (Лаури, Перфетти) – 39:10 (5x4)   4:3 Пинто (Мотт, Жозеф) – 39:36 (5x5)   5:3 Коннор (Элерс) – 48:10 (5x5)
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