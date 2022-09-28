Заброшенная шайба Фирстова помогла «Миннесоте» победить «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Уже на 19-й секунде матча Алекс Ньюхук открыл счёт Но на 7-й минуте гости сравнял после точного выстрела Тайсона Джоста. А на 16-й минуте Джост уже записал в свой актив дубль.



В самом начале второго периода, на 20-й секунде, Мартин Каут сделал счёт вновь равным. Позже на 35-й минуте вновь вывел гостей вперёд Ник Петан. А ещё через три минуты шайбу забросил и российский нападающий Владислав Фирстов. На 40-й минуте матча точку поставить Брэндон Дюхайм.



За хозяев также сыграл Данила Журавлёв. Его показатель эффективности – «-1». Всего на льду он провёл 19 минут и 11 секунд.