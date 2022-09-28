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Заброшенная шайба Фирстова помогла «Миннесоте» победить «Колорадо»

Заброшенная шайба Фирстова помогла «Миннесоте» победить «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Уже на 19-й секунде матча Алекс Ньюхук открыл счёт Но на 7-й минуте гости сравнял после точного выстрела Тайсона Джоста. А на 16-й минуте Джост уже записал в свой актив дубль.

В самом начале второго периода, на 20-й секунде, Мартин Каут сделал счёт вновь равным. Позже на 35-й минуте вновь вывел гостей вперёд Ник Петан. А ещё через три минуты шайбу забросил и российский нападающий Владислав Фирстов. На 40-й минуте матча точку поставить Брэндон Дюхайм.

За хозяев также сыграл Данила Журавлёв. Его показатель эффективности – «-1». Всего на льду он провёл 19 минут и 11 секунд.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ньюхук (Каут, Юдон) – 00:19 (5x5)   1:1 Джост (Стил, Болди) – 06:08 (5x4)   1:2 Джост (Стил, Болди) – 15:48 (5x4)   2:2 Каут (Юдон) – 20:20 (5x5)   2:3 Петан – 34:49 (5x4)   2:4 Фирстов (Голигоски, Петан) – 37:21 (5x5)   2:5 Дюхайм (Шустр, Дьюар) – 39:50 (5x5)
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