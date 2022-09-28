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Эспозито: наверное, скауты «Торонто» в СССР пили водку перед матчами

Эспозито: наверное, скауты «Торонто» в СССР пили водку перед матчами
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Легендарный канадский центральный нападающий Фил Эспозито в преддверии 50-летнего юбилея великой Суперсерии-1972 рассказал, как сильно недооценивали сборную СССР североамериканские скауты.

«Два скаута «Торонто» ездили к ним посмотреть, как они играют. Неудивительно, что они всегда занимали последнее место. Вообще не врубаюсь, что они там вообще смотрели? Наверное, пили водку перед матчами, потому что всё, что они нам потом рассказали, так и не сбылось», — цитирует канадца CBS.

Напомним, первый матч Суперсерии между сборными СССР и Канады, несмотря на то что «кленовые листья» уже на старте вышли вперёд с преимуществом в две шайбы, завершился победой команды Всеволода Боброва со счётом 7:3.

Суперсерия между сборными СССР и Канады прошла 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.

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