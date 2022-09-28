Крикунов: финны — послушный народ, американцы им сказали не играть в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал рекомендации финской ассоциации хоккеистов своим игрокам не переходить в КХЛ.
«Я думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут. Уровень финской лиги не такой высокий, за границу не так много народу у них уезжает, поэтому они потеряют больше, чем наша лига. У нас все играют: шведы, американцы, канадцы, чехи, словаки, ну заменят их другими игроками. Проблема у них, а не у нас.
Финны – послушный народ, американцы сказали, что не надо вашим игрокам там играть, вот и всё, а своим разрешают», – цитирует Крикунова Metaratings.
Напомним, ранее финская ассоциация хоккеистов поручила своим членам игнорировать предложения из КХЛ. Форвард челябинцев Теэму Пулккинен является единственным представителем Финляндии, сейчас выступающим в КХЛ.
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