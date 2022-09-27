«Ехать в Россию не имеет смысла». В Финляндии поручили игнорировать предложения из КХЛ

Исполнительный директор финской Ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен поделился информацией о выступлении местных игроков в Континентальной хоккейной лиге. По словам специалиста, ассоциация поручила своим членам игнорировать предложения из КХЛ.

«Мы проинструктировали, что ехать в Россию не имеет смысла, тем более в такой мировой обстановке. Риск опасности очень велик», — приводит слова Кауппинена Iltalehti.

Кроме того, исполнительный директор Ассоциации хоккеистов не стал комментировать ситуацию с нападающим «Трактора» Теэму Пулккиненом. Форвард челябинцев является единственным представителем Финляндии, сейчас выступающим в Континентальной хоккейной лиге. В текущем сезоне Пулккинен забил пять голов в 11 матчах.