«Ехать в Россию не имеет смысла». В Финляндии поручили игнорировать предложения из КХЛ
Поделиться
Исполнительный директор финской Ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен поделился информацией о выступлении местных игроков в Континентальной хоккейной лиге. По словам специалиста, ассоциация поручила своим членам игнорировать предложения из КХЛ.
«Мы проинструктировали, что ехать в Россию не имеет смысла, тем более в такой мировой обстановке. Риск опасности очень велик», — приводит слова Кауппинена Iltalehti.
Кроме того, исполнительный директор Ассоциации хоккеистов не стал комментировать ситуацию с нападающим «Трактора» Теэму Пулккиненом. Форвард челябинцев является единственным представителем Финляндии, сейчас выступающим в Континентальной хоккейной лиге. В текущем сезоне Пулккинен забил пять голов в 11 матчах.
Новость по темеШведский голкипер ЦСКА объяснил, зачем вернулся в Россию
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
13:23
-
12:58
-
12:37
-
12:18
-
11:43
-
11:29
-
10:55
-
10:35
-
10:17
-
10:10
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
08:45
-
07:57
-
07:40
-
07:30
-
05:38
-
05:24
-
04:30
-
02:46
-
01:49
-
01:39
-
00:33
-
00:31
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:35
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:07
Партнерский контент