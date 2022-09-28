Разин: прошу КХЛ не штрафовать клубы, которые не достигли пола зарплат и выступили хорошо

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, как клуб будет выходить из ситуации с достижением пола зарплат.

«На данный момент мы показываем неплохой результат, но регламент для достижения пола зарплат обязывает подписать контракт ещё с кем-то. С одной стороны, усиление нам не помешало бы, но с другой – средств на очень хорошего игрока в бюджете не осталось, а брать кого попало мы не хотим, потому что человеку предстоит влиться в сложившийся коллектив и ещё неизвестно, как у него это выйдет. Получается замкнутый круг. Предложения от агентов, конечно, есть, но мы ходим как по минному полю — не хочется ошибиться в решающий момент. Я уже озвучивал, что хороший центральный нападающий, например, стоит примерно 50 миллионов рублей за сезон, а приличный защитник – около 40 миллионов. В сумме – 90 миллионов, а это треть бюджета нашего клуба.

В прошлом сезоне не дотянули до пола зарплат и избежали штрафа от лиги? Мы тогда часть денег из зарплатного бюджета заложили в премиальные, из-за чего, собственно, и не дотянули до пола зарплат. В связи с пандемией и остановкой регулярного чемпионата лига, скажем так, простила нам этот момент. Но в этом году такое уже вряд ли пройдёт. И если бы мы решили повторить прошлогоднее распределение бюджета, то нарвались бы на штраф, от которого руководство клуба не придёт в восторг. Поэтому, пользуясь моментом, прошу КХЛ рассмотреть возможность не штрафовать клубы, если они даже с недостигнутым полом зарплат добились хороших результатов», — цитирует Разина BetOn.

Череповецкий клуб после 11 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции.