Автор The Athletic: отмените правило офсайда, пусть Овечкин бросает из «офиса» всю игру

Автор The Athletic Шон Макиндо включил форварда «Кэпиталс» Александра Овечкина в список 22 самых интригующих игроков сезона НХЛ.

«Меня не волнует, попадёт ли «Вашингтон» в плей-офф. Меня не волнует, играет ли Овечкин в защите. Меня не интересуют исходные цифры. Просто пусть продолжит забивать, и дайте нам погоню за рекордами Гретцки, которую мы все заслуживаем. На самом деле я был бы совершенно согласен, если бы отменили правило офсайда и позволили Овечкину просто занять своё место в круге вбрасывания и бомбить броски с ходу на протяжении всей игры. Дайте ему удобное кресло, если это поможет», — цитирует Макиндо The Athletic.

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).