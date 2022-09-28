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Тренер «Адмирала»: мы со СКА в разных весовых категориях. Они были везде на шаг впереди

Тренер «Адмирала»: мы со СКА в разных весовых категориях. Они были везде на шаг впереди
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с санкт-петербургским СКА со счётом 1:6 лестно высказался о сопернике.

«С любым соперником первые две шайбы спутают планы. Отыгрываться всегда тяжелее, тем более с такой мастеровитой командой. Мы два периода проиграли в скорости, в движении, в борьбе, поэтому инициатива была у соперника. Какие-то всплески, моменты были, но комментировать сложно. СКА везде был на шаг, на два впереди. Когда ты проигрываешь в скорости, движении, борьбе команде, которая обладает такими исполнителями в атаке, тяжело рассчитывать на положительный результат», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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