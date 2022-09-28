«Не разглашаем внутреннюю кухню». Р. Ротенберг — об отсутствии Хуснутдинова и Бардакова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после разгромной победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:1).

«Сегодня была важная игра, была задача порадовать болельщиков. Обращали внимание на реализацию, то, что у нас не получилось в предыдущем матче. Продолжаем работать, ребята молодцы, выполнили установку. Но в большинстве сыграли слабо, есть над чем работать. Будем оттачивать систему.



Какая шайба понравилась больше всего? Меня больше волнует, сколько мы не забили. Надо работать над реализацией. Всё только начинается. Все шайбы важны, это командная работа. Но у нас много работы впереди — реализация, большинство, в меньшинстве сегодня пропустили. Будем оттачивать нашу систему.



Звено Бучельников — Глотов — Хайруллин? Ищем разные варианты, оптимальные сочетания. Ребята молодцы, когда Бучельников забивал, Галимов сыграл на пересменке, отдал на пустые ворота. Электроник молодец, забил важный гол. Думаю, он с себя сейчас скинет этот груз и продолжит нас радовать. Но впереди много работы, надо и в обороне лучше играть, и возвращаться назад. Очень рады, но никого не выделяем. Это командная работа.



Хуснутдинов и Бардаков? Не разглашаем внутреннюю кухню, у нас впереди ещё много матчей. Надеемся, оба игрока вернутся в следующей игре. Сегодня вышли таким составом, он был оптимальным на сегодня.

Замена вратаря была по плану, даже если бы Николаев оставался сухим. Надо отметить отличную игру Сергея Иванова. Вышел в сложный момент, соперник хотел забить, он сделал несколько суперсейвов, молодец. Для нас важно иметь сильных вратарей. Радует, что ребята работают, стараются. Вся команда должна помогать вратарю, не давать бросать. Были ошибки, завтра их разберём», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.