Бучельников: прозвище Электроник придумал Роман Борисович. А на льду называют просто — Буч

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников высказался после разгромной победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:1).
«Игра хоть и получилась результативной, но обе команды до конца показывали свою игру. Дима Николаев — молодец, в меньшинстве поработал, Серёжа Иванов — дебют, тоже могу выделить.
Иногда мне не хватало хладнокровия, возможно, везения, но сегодня новый имидж – и сразу гол. И тебя [Галимова] тоже, конечно, не хватало. Вася Глотов молодец, сразу пробросил шайбу через всю поляну. Вышли три в одного, отдал Марату, Марат на Эмиля, а там уже как случилось, так и получилось.
Если честно, не хватает времени думать на льду. Надо делать, так что ничего не могу сказать по поводу того, что я слишком долго думаю, прежде чем сделать.
Прозвище Электроник придумал Роман Борисович. Сыроежкин ещё можно. На льду называют просто – Буч», — передаёт слова Бучельникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 сентября 2022
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