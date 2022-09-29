Форвард СКА Галимов рассказал о травме в предсезонке и оценил результативное возвращение

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал итог матча Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором его команда уверенно победила владивостокский «Адмирал» со счётом 6:1.
«Получилась хорошая игра, удалось быстро забить. Контролировали ход матча, вратарь сыграл хорошо – подтащил нас. Моё возвращение на лёд? Мне партнеры помогли, и тренер по физподготовке постарался подвести меня к этой игре в хорошем состоянии. Всё вместе совпало.
Травму я получил в двусторонней игре в предсезонке – просто неудачное столкновение. Полтора месяца не играл. Тяжело, но ребята помогли. Доверие со стороны тренерского штаба тоже было. Хорошо влился», – приводит слова Галимова официальный сайт СКА.
В игре с «Адмиралом» Галимов забросил вторую шайбу на 14-й минуте, а во втором периоде ассистировал Дмитрию Бучельникову. Также в составе СКА отличились Дмитрий Яшкин, Александр Волков, Игорь Ожиганов и Александр Никишин.
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