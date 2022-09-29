СКА отрывается от конкурентов, «Трактор» вернулся в плей-офф. Что происходит в таблице КХЛ

28 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Большинство и Антон Бурдасов – рецепт победы «Трактора» над «Куньлунем». Уже на второй минуте Гарет Хант схватил две минуты, и лучший бомбардир челябинцев хлёстким броском открыл счёт. Второго большинства долго ждать не пришлось, как и второго гола. На сей раз Бурдасов бросал с правой стороны, а Сергей Калинин вовремя подставил клюшку на пятачке.

«Куньлунь» смог отыграть одну шайбу на старте второго периода, которая тоже вытекала из большинства, но была заброшена уже в равных составах. В третьем периоде очередной умопомрачительный бросок Бурдасова вывел его на первое место в списке снайперов клуба и стал победной точкой для «Трактора», который вернулся в зону плей-офф. Челябинцы вышли на восьмое место в Восточной конференции.

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Максим Шалунов вывел «Локомотив» вперёд, реализовав большинство, и на этом ярославцы как будто бы успокоились. Охраняли минимальное преимущество, а «Торпедо» всё давило и давило, и во втором периоде это принесло результат. Причём сделал это не кто иной, как прекрасно знакомый железнодорожникам Николай Коваленко. Нападающий заводил шайбу в ворота по-бобровски, и она отскочила от конька Александра Елесина в сетку.

В третьем периоде «Торпедо» положило вторую в контратаке, которую начал нападающий Ю Сато. Это первый результативный балл в истории КХЛ, заработанный японским игроком! «Локомотив» мог сравнивать и даже сделал это, но судьи рассудили, что Денис Алексеев сыграл высоко поднятой клюшкой. Вскоре вместо 2:2 «Локомотив» получил 1:3 – Кирилл Воронин улетел, как на крыльях, мимо всех соперников, стал первым на шайбе и переиграл Ивана Бочарова.

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«Адмирал» в этом сезоне здорово действует в обороне и на данный момент входит в топ-4 по пропущенным шайбам, но его сегодняшний соперник – атакующий монстр. «Моряки» уже после первого периода горели 0:2 – сначала большинство реализовал настырный Яшкин, закопавший шайбу на пятачке, а затем автогол забил Леонид Метальников.

Во втором периоде, по которым СКА является лучшим в лиге, болельщики увидели первый гол Дмитрия «Электроника» Бучельникова в КХЛ. Великолепный пас выдал ему Эмиль Галимов, который проводит первый матч в сезоне после травмы. Позже Александр Волков продавил защитника и забросил красивую шайбу, а в начале третьего периода Игорь Ожиганов сделал счёт 5:0. В третьем периоде «Адмирал» всё-таки наиграл на заброшенную шайбу, Рудольф Червены лишил Николаева «сухаря», реализовав большинство, а окончательный счёт установил Александр Никишин. СКА продолжает отрываться от конкурентов – сейчас у петербуржцев 23 очка, на семь больше, чем у ближайшего преследователя на Западе.

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Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек в матче со «Спартаком» пропустил совершенно непозволительную бабочку. Голкипер отбил бросок Захара Арзамасцева, но шайба взмыла вверх, а затем отскочила от пятой точки Гудачека в сетку. Вот так конфуз всего на пятой минуте. Это ли выбило из колеи «Барыс» или «Спартак» был максимально заряжен, но хозяева давили весь период.

Тем не менее больше «Барыс» не пропустил, а в третьем периоде перевернул игру. Через 11 секунд после перерыва Джереми Бракко завершил прекрасный розыгрыш, который стал возможен после перехвата шайбы в средней зоне. Вскоре «Спартак» схватил удаление, которое реализовал Аркадий Шестаков, а затем Егор Пастухов сделал счёт 3:1.

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В «Сочи» сегодня выдохнули с облегчением. После одной победы за первые 10 матчей сегодня команде Андрея Назарова удалось добыть вторую. Начиналось всё не самым радужным образом – Сергей Сапего открыл счёт, зарядив через трафик после окончания большинства минчан. Но благодаря искромётной концовке периода южане вырвались вперёд. Сначала прошла великолепная комбинация в большинстве – управились всего за пять секунд. А затем Кирилл Петьков убежал в контратаку, поставил корпус, переложил на неудобную и забросил красивейшую шайбу всего за секунду до сирены! В третьем периоде Никита Точицкий и новобранец южан Артём Фёдоров разыграли два в одного, что позволило спокойно довести игру до победы.

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Матчи 29 сентября