Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 28 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 29 сентября

СКА отрывается от конкурентов, «Трактор» вернулся в плей-офф. Что происходит в таблице КХЛ
Егор Торишный
СКА отрывается от конкурентов
Комментарии
«Торпедо» обыграло «Локомотив», «Сочи» добился второй победы в сезоне, «Барыс» победил «Спартак», несмотря на конфуз Гудачека.

28 сентября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Бурдасов (Яруллин) – 02:15 (5x4)   2:0 Калинин (Бурдасов, Бывальцев) – 08:39 (5x4)   2:1 Спроул (Фу, Лесли) – 21:19 (5x5)   3:1 Бурдасов (Калинин, Бывальцев) – 53:08 (5x5)

Большинство и Антон Бурдасов – рецепт победы «Трактора» над «Куньлунем». Уже на второй минуте Гарет Хант схватил две минуты, и лучший бомбардир челябинцев хлёстким броском открыл счёт. Второго большинства долго ждать не пришлось, как и второго гола. На сей раз Бурдасов бросал с правой стороны, а Сергей Калинин вовремя подставил клюшку на пятачке.

«Куньлунь» смог отыграть одну шайбу на старте второго периода, которая тоже вытекала из большинства, но была заброшена уже в равных составах. В третьем периоде очередной умопомрачительный бросок Бурдасова вывел его на первое место в списке снайперов клуба и стал победной точкой для «Трактора», который вернулся в зону плей-офф. Челябинцы вышли на восьмое место в Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 13:50 (5x4)   1:1 Коваленко (Марин, Бокун) – 34:48 (5x5)   1:2 Орлов (Белевич, Сато) – 42:13 (5x5)   1:3 Воронин (Орлов, Федотов) – 55:42 (5x5)

Максим Шалунов вывел «Локомотив» вперёд, реализовав большинство, и на этом ярославцы как будто бы успокоились. Охраняли минимальное преимущество, а «Торпедо» всё давило и давило, и во втором периоде это принесло результат. Причём сделал это не кто иной, как прекрасно знакомый железнодорожникам Николай Коваленко. Нападающий заводил шайбу в ворота по-бобровски, и она отскочила от конька Александра Елесина в сетку.

В третьем периоде «Торпедо» положило вторую в контратаке, которую начал нападающий Ю Сато. Это первый результативный балл в истории КХЛ, заработанный японским игроком! «Локомотив» мог сравнивать и даже сделал это, но судьи рассудили, что Денис Алексеев сыграл высоко поднятой клюшкой. Вскоре вместо 2:2 «Локомотив» получил 1:3 – Кирилл Воронин улетел, как на крыльях, мимо всех соперников, стал первым на шайбе и переиграл Ивана Бочарова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Яшкин (Педан, Грант) – 03:47 (5x5)   2:0 Галимов (Жафяров, Фальковский) – 13:30 (5x5)   3:0 Бучельников (Галимов, Хайруллин) – 29:13 (5x5)   4:0 Волков (Зыков, Фальковский) – 38:41 (5x5)   5:0 Ожиганов (Хайруллин, Цицюра) – 41:54 (4x4)   5:1 Червены (Криштоф, Горшков) – 46:24 (5x4)   6:1 Никишин (Воробьёв, Галимов) – 58:00 (5x5)

«Адмирал» в этом сезоне здорово действует в обороне и на данный момент входит в топ-4 по пропущенным шайбам, но его сегодняшний соперник – атакующий монстр. «Моряки» уже после первого периода горели 0:2 – сначала большинство реализовал настырный Яшкин, закопавший шайбу на пятачке, а затем автогол забил Леонид Метальников.

Во втором периоде, по которым СКА является лучшим в лиге, болельщики увидели первый гол Дмитрия «Электроника» Бучельникова в КХЛ. Великолепный пас выдал ему Эмиль Галимов, который проводит первый матч в сезоне после травмы. Позже Александр Волков продавил защитника и забросил красивую шайбу, а в начале третьего периода Игорь Ожиганов сделал счёт 5:0. В третьем периоде «Адмирал» всё-таки наиграл на заброшенную шайбу, Рудольф Червены лишил Николаева «сухаря», реализовав большинство, а окончательный счёт установил Александр Никишин. СКА продолжает отрываться от конкурентов – сейчас у петербуржцев 23 очка, на семь больше, чем у ближайшего преследователя на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
1:0 Арзамасцев (Рубцов, Савиков) – 04:50 (5x5)   1:1 Бракко (Луис, Грэм) – 40:11 (5x5)   1:2 Шестаков (Михайлис, Мищенко) – 44:46 (5x4)   1:3 Петухов (Шестаков) – 53:14 (5x5)

Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек в матче со «Спартаком» пропустил совершенно непозволительную бабочку. Голкипер отбил бросок Захара Арзамасцева, но шайба взмыла вверх, а затем отскочила от пятой точки Гудачека в сетку. Вот так конфуз всего на пятой минуте. Это ли выбило из колеи «Барыс» или «Спартак» был максимально заряжен, но хозяева давили весь период.

Тем не менее больше «Барыс» не пропустил, а в третьем периоде перевернул игру. Через 11 секунд после перерыва Джереми Бракко завершил прекрасный розыгрыш, который стал возможен после перехвата шайбы в средней зоне. Вскоре «Спартак» схватил удаление, которое реализовал Аркадий Шестаков, а затем Егор Пастухов сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Сапего (Шалагин, Емелин) – 08:21 (5x5)   1:1 Николаев (Тянулин, Зоркин) – 18:54 (5x4)   2:1 Петьков (Зоркин, Николаев) – 19:59 (5x5)   3:1 Точицкий (Фёдоров) – 51:42 (5x5)

В «Сочи» сегодня выдохнули с облегчением. После одной победы за первые 10 матчей сегодня команде Андрея Назарова удалось добыть вторую. Начиналось всё не самым радужным образом – Сергей Сапего открыл счёт, зарядив через трафик после окончания большинства минчан. Но благодаря искромётной концовке периода южане вырвались вперёд. Сначала прошла великолепная комбинация в большинстве – управились всего за пять секунд. А затем Кирилл Петьков убежал в контратаку, поставил корпус, переложил на неудобную и забросил красивейшую шайбу всего за секунду до сирены! В третьем периоде Никита Точицкий и новобранец южан Артём Фёдоров разыграли два в одного, что позволило спокойно довести игру до победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 29 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
 Купить билет
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
 Купить билет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022