Кирилл Марченко признан третьей звездой матча «Коламбус» – «Баффало»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал третьей звездой предсезонного матча с «Баффало Сэйбрз». Эта встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 4:1.
На 14-й минуте первого периода отличился российский нападающий Марченко – ассистом отметился финн Микаэль Пюухтия. Эту шайбу «Блю Джекетс» забросили, реализовав большинство после удаления форварда «Баффало» Филипа Седерквиста.
Второй звездой матча стал Эмиль Бемстрём. У него один гол, как и у Марченко. А первая звезда – Карсон Мейер. И у него тоже всего одна заброшенная шайба.
Ранее в ходе предсезонных матчей Кирилл Марченко записал в актив ассист – с его передачи в игре с «Питтсбургом» шайбу забросил защитник Ник Бланкенбург. Эта встреча состоялась 25 сентября и завершилась победой «Пингвинз» в овертайме (3:2).
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