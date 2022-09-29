Кирилл Марченко признан третьей звездой матча «Коламбус» – «Баффало»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал третьей звездой предсезонного матча с «Баффало Сэйбрз». Эта встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 4:1.



На 14-й минуте первого периода отличился российский нападающий Марченко – ассистом отметился финн Микаэль Пюухтия. Эту шайбу «Блю Джекетс» забросили, реализовав большинство после удаления форварда «Баффало» Филипа Седерквиста.



Второй звездой матча стал Эмиль Бемстрём. У него один гол, как и у Марченко. А первая звезда – Карсон Мейер. И у него тоже всего одна заброшенная шайба.



Ранее в ходе предсезонных матчей Кирилл Марченко записал в актив ассист – с его передачи в игре с «Питтсбургом» шайбу забросил защитник Ник Бланкенбург. Эта встреча состоялась 25 сентября и завершилась победой «Пингвинз» в овертайме (3:2).

Новость по теме Марченко отличился за «Коламбус» в предсезонном матче с «Баффало»