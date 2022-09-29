Гатиятулин рассказал о сроках восстановления защитника «Трактора» Альмквиста

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Куньлунем» (3:1) и рассказал о сроках восстановления защитника Адама Альмквиста.

«При подготовке к матчу сконцентрировались на своих действиях, разобрали прошлый матч, указали на недочёты, которые нужно поправить. В первом периоде выглядели хорошо. Сработало большинство. Во втором периоде сбились, стали по одному таскать шайбу, искали лишнюю передачу, сбавили в движении, где-то нацеленности на ворота не было. Соперник стал ловить нас на контратаках. В перерыве поправили, указали ребятам на эти моменты. В третьем периоде ребята всё выполнили. Молодцы. Довели игру до победы, взяли нужные два очка. Здорово нас поддерживают болельщики. Спасибо им огромное.

Когда ожидается дебют вратаря Эндрю Хэммонда? Вперёд не загадываем, идём шаг за шагом. Сейчас важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Нужно разобрать моменты, где и как мы можем сыграть лучше. Эндрю в полную работает, оценим завтра его состояние. Возможно, появится в воротах на следующий матч.

Каково состояние Адама Альмквиста? Есть повреждение. Восстановление ориентировочно 10 дней с момента повреждения. Дальше врачи скажут», — цитирует тренера официальный сайт челябинцев.

Напомним, шведский защитник получил травму 23 сентября в матче с «Нефтехимиком».