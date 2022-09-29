КХЛ перенесла матч питерского СКА и астанинского «Барыса»
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В связи с обращением хоккейного клуба СКА, а также по договорённости с хоккейным клубом «Барыс», лига, в соответствии с п. 1 ст. 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча «Барыс» – СКА с 25 на 13 февраля 2023 года, сообщается на официальном сайте КХЛ.
СКА занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка после 12 игр. Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги питерские армейцы проведут на выезде с минским «Динамо» 1 октября в 17:10 мск.
Астанинский «Барыс» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 13 очков после 12 игр. Следующий матч «Барыс» проведёт дома с хоккейным клубом «Сочи» 2 октября в 14:00 мск.
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