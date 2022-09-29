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Легионеры «Витязя» не собираются покидать Россию

Легионеры «Витязя» не собираются покидать Россию
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Легионеры подмосковного «Витязя» канадцы Жереми Руа, Скотт Уилсон и Тайлер Граовац готовятся к очередному матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова руководителя пресс-службы клуба Геннадия Набатова.

«Все трое канадских хоккеистов выполняют свою работу, тренируются на базе в штатном режиме и вместе со всеми готовятся к матчу с «Адмиралом», – сказал Набатов.

На данный момент в КХЛ выступают 10 американских и 48 канадских хоккеистов. Ранее Министерство иностранных дел Канады призвало сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране – уехать.

Матч «Витязя» и «Адмирала» состоится в Балашихе 30 сентября в 19:30 мск.

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