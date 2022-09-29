Нападающий «Ак Барса» Бурмистров прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом»

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров дал оценку своей команде в проигранном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:5).

«Мы начали агрессивнее играть во втором периоде. Не знаю, почему это случилось только после третьей пропущенной, почему нельзя было сразу так играть. Начали бросать, создавать трафик перед вратарём, голы стали залетать. Наверное, камбэк не сделали, потому что плохо сыграли первый период, надо подумать над этим и с другим настроем выходить на следующую игру.

Что стало переломным моментом? Поговорили в раздевалке, дали друг другу понять, что так играть нельзя.

С чем связано отсутствие большинства весь матч? Противник хорошо сыграл, это первое. Мы хорошо сыграли в меньшинстве, это тоже важно. Но на матч нужно выходить, не думая о большинстве или меньшинстве, надо стараться выигрывать в равных составах», – цитирует Бурмистрова пресс-служба казанского клуба.