Епанчинцев — о Калниньше: парень психологически устойчив в тяжёлой для него ситуации

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал о том, когда к команде присоединится Райан Макиннис, о восстановлении Михала Йордана и состоянии вратаря Яниса Калниньша.

«Когда присоединится к команде Макиннис и сможет ли он улучшить нашу реализацию? Надеемся, что улучшит. Вот убери О’Делла, может быть, сыграли бы сегодня 1:1, одну как-нибудь заковыряли бы. Но это я уже шучу. А по Райану – он получил визу, мы его ждём. Думаю, что на домашней серии он уже будет.

Состояние Йордана? Он остался дома и лечится. Надеемся, что тоже на домашней серии уже будет.

Калниньш не виноват в пропущенных голах, но проигрывает конкуренцию Аликину? Мне тяжело оценивать игру вратарей. Я тоже вижу эту ситуацию так же, как и вы. Но у нас есть тренер вратарей, который досконально знает всю ситуацию. То, что он пропустил сегодня эти голы, думаю, что вины его здесь нет – это следствие игры всей пятёрки. Понятно, что где-то недоработали. Но он выручал в тех моментах, которые были стопроцентными. Те лучшие матчи будут у него впереди. Парень психологически устойчив в тяжёлой ситуации. Самое главное, что мы в него верим. Непростой момент для него, если смотреть на ситуацию, но мы знаем уровень его игры», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.