Тренер «Сибири» Мартемьянов: сегодня боевой дух чувствовался, звенела команда

Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:1).

«Хороший боевой матч, ЦСКА показал всю свою мощь в атаке, классная команда. Нам пришлось сегодня играть на максимуме, это очень радует. Была хорошая командная игра. Не скажу, что она была самоотверженная, но в обороне в очень многих местах правильно играли, выходили из-под прессинга. Попросили ребят попроще сыграть при выходе из зоны, это сегодня получилось. Забили хорошие и нужные голы. Сегодня боевой дух чувствовался, звенела команда. Готовимся к следующему матчу, предстоит дерби серьёзное, будем двигаться и готовиться к нему.

Ведя в счёте, команда продолжала играть в атаку? Ничего менять не стали, прессинг сегодня частенько удавался. Нападающие в борьбе сегодня были. Смотрим, где слабые места соперника, стараемся на них акцентировать внимание ребят. Команда поняла сегодня эти вещи и более уверенно играла. Я надеюсь, что мы будем дальше в таком же ключе двигаться. И то, что «Сибирь» всегда играет в откат — надо этот миф развеивать, мы и в атаке умеем играть. Будем стараться и дальше продолжать», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Сибири».