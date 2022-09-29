О'Делл — о покере: последний раз столько забивал ещё в юниорском хоккее

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал победный матч с «Амуром» (5:0) и оформленный в нём покер.

«Такое ощущение, что сегодня у меня была удачная клюшка. На самом деле у команды всё сегодня получалось, все всё делали правильно, это и было рецептом победы. Последний раз четыре шайбы забрасывал в одном матче ещё в юниорском хоккее, когда ещё играл за «Садбэри Вулвз». На взрослом уровне у меня было только несколько матчей, когда делал хет-трики.

Начали реализовывать большинство в каждом матче, когда в команде появился Менелл? Надеюсь, мы продолжим забивать и дальше, потому что очень много работаем над этим компонентом. Если говорить о Бреннане, то он очень умный игрок, который здорово двигает шайбу и отлично бросает. Он нам помог», — передаёт слова О'Делла корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.