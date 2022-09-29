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Наставник «Сибири» Мартемьянов: вратарь — последний рубеж, с него спрос самый последний

Наставник «Сибири» Мартемьянов: вратарь — последний рубеж, с него спрос самый последний
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал игру вратарей клуба в текущем сезоне.

«Сегодня играл Денис Костин, до этого Антон Красоткин. Будет ли смена декораций на следующую игру? Этого я не могу сказать (смеётся), это всё держится в тайне, об этом знает только тренерский штаб.

Как прокомментирую, что у Красоткина был не очень удачный матч в Балашихе, четыре шайбы? Ничего страшного, что четыре шайбы. У нас и команда обороняется, не только один вратарь. Надо спрашивать и с полевых игроков. Если вышли играть в обороне, ответственность и у нападающих, и у защитников, у всех. Вратарь — это последний рубеж, с него спрос самый последний. И я своих вратарей никогда не обсуждаю. Плохого никогда про них не скажу. Я сам бывший защитник, а лучший друг защитника — это вратарь», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Сибири».

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