Три очка Кузьменко не помогли «Ванкуверу» одолеть «Сиэтл»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче в овертайме одержали гости со счётом 4:3.



Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте встречи – впервые в своей заокеанской карьере отличился 26-летний российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Ему удалось отметиться отличным кистевым броском после передачи Куинна Хьюза. Уже спустя семь минут россиянин оформил дубль.



Позже одну шайбу отыграл Тай Кэрти, который отличился на 13-й минуте. Затем вновь отметился результативным очком Кузьменко, который отдал результативныф пас Таннеру Пирсону. Но «Сиэтл» смог переломить ход матча. На 45-й минуте забил Коул Линд, а на 53-й минуте Джон Хэйден перевёл игру в овертайм.



В овертайме исход матча решил Райан Донато.