Тренер «Авангарда»: за нами огромный Омск, мы в долгу перед болельщиками

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов подвёл итоги 12-матчевой выездной серии команды и отметил, что хоккеисты обязаны порадовать болельщиков клуба.
«Сейчас для команды самое главное — восстановиться после выезда, залечить травмы, перейти на наш часовой пояс. В календаре у нас трёхдневная пауза. Как заметил Дмитрий Анатольевич (Рябыкин. — главный тренер «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»), получили возможность вспомнить, что такое полноценные тренировки.
Как нам далась длительная выездная серия? Такого опыта в нашем хоккее, насколько знаем, ни у кого не было, поэтому какие-то моменты проходили уже в процессе, набивали шишки. Месяц в самолетах с играми через день и в разных часовых поясах — это очень серьёзная нагрузка для хоккеистов. По большому счету они с этими нагрузками справились — привезли в Омск девять очков. Маленький шаг сделан, но вся работа впереди.
Почему начали с шести поражений? Это к вопросу о шишках. Неплохо прошли предсезонные турниры, рассчитывали, что в этом же режиме вкатимся и в регулярный чемпионат. Но Лига у нас жёсткая, каждую игру «регулярки» нужно перерабатывать и выгрызать, тем более на длинном выезде. В итоге поражения начали накручиваться как снежный ком. Тем не менее мы перестроились, во второй половине турне сыграв ответственнее и проще. Хотя последние две встречи провели уже на морально-волевых, где-то через «не могу».
Откуда брать эмоции на домашние матчи? Повторюсь, по календарю немного перевести дыхание удастся ближе к середине октября, сейчас будем играть на морально-волевых. Но вы не забывайте, что за нами огромный Омск, который столько времени ждал свою команду и свой стадион. Поэтому в плане эмоций болельщики — наши лучшие батарейки и наш главный резерв. Понимаем, что мы в долгу перед ними — и делаем всё возможное, чтобы вернуться в родной город на победной волне», — цитирует Курьянова Russia-Hockey.ru.
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