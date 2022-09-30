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Сушинский — о решении ИИХФ: сборной России радоваться тому, что они ничего не сделали?

Сушинский — о решении ИИХФ: сборной России радоваться тому, что они ничего не сделали?
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал итоги Конгресса ИИХФ, на котором были определены принципы возвращения России и Беларуси на международную арену.

«Не удивлён решением. Думаю, они посмотрели на НХЛ, Кубок мира — без России там неинтересно проводить турнир. Там есть сноска: если снимут санкции. Так вот — санкции вряд ли кто-то снимет. Радоваться пока рано. Они говорят: «Ребята, мы-то готовы, но санкции нам мешают, извините».

И какие санкции? Экономические? У нас же нет санкций против спорта. Пускай уточнят. Нам всем очень интересно. Сборной России радоваться тому, что они ничего не сделали?» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что 98 из 119 членов Конгресса поддержали заявленные принципы.

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