98 из 119 членов Конгресса ИИХФ поддержали принципы возвращения сборной России по хоккею
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Сегодня прошёл Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения на международную арену сборных России и Беларуси.
Согласно озвученному членам Конгресса предложению, после принятия Советом ИИХФ соответствующего решения сборные обеих стран вернутся в категории и дивизионы, в которых они принимали участие до их отстранения от международных соревнований. Такое решение может быть принято в преддверии Годового конгресса, который традиционно проходит в мае.
По его итогам Конгресса за данное решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции.
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