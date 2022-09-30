98 из 119 членов Конгресса ИИХФ поддержали принципы возвращения сборной России по хоккею

Сегодня прошёл Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения на международную арену сборных России и Беларуси.

Согласно озвученному членам Конгресса предложению, после принятия Советом ИИХФ соответствующего решения сборные обеих стран вернутся в категории и дивизионы, в которых они принимали участие до их отстранения от международных соревнований. Такое решение может быть принято в преддверии Годового конгресса, который традиционно проходит в мае.

По его итогам Конгресса за данное решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции.