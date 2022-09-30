Стали известны страны, проголосовавшие против возвращения России в элиту мирового хоккея

Стали известны страны, являющиеся членами ИИХФ, которые на Конгрессе Международной федерации хоккея проголосовали против принципов возвращения России на международную арену. Ими стали Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина — каждая из них имела по два голоса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».



Всего из 119 членов за возвращение проголосовали 98, против — 10, 11 — воздержались. Известно, что среди воздержавшихся были представители Финляндии.

Согласно принятому конгрессом решению национальная, молодёжная и юниорская сборные России вернутся в элитный дивизион. Дата возвращения России и Беларуси на международную арену будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.