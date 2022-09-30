«Пока всё на словах». Главный тренер сборной России высказался о решении ИИХФ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о решении Международной федерации хоккея допустить национальную команду в высший дивизион в том случае, если она вернётся на международные соревнования.



«Как это будет дальше всё происходить, мы же не знаем, правильно. Пока всё на словах. Как будет на деле, предсказать ничего невозможно. Ясно, что все хотят, чтобы мы вернулись в сильнейший дивизион, а как на самом деле это будет, не знаю.



Сдвиг будет серьёзный, когда команда конкретно вернётся на международные соревнования — по факту. Пока же это всё на словах», — приводит слова Жамнова телеграм-канал «РИА Новости Спорт».

Отметим, что сборная России точно пропустит чемпионат мира — 2023 и молодёжный чемпионат мира — 2023.