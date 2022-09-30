Василий Кошечкин был заменён на Паскуале после трёх голов «Нефтехимика»

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает «Нефтехимик». К концу второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.
На 17-й минуте Энтони Камара сравнял счёт, перехватив шайбу в зоне магнитогорцев и переиграв Василия Кошечкина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 28-й минуте Вячеслав Лещенко, эффектно разобравшись с защитниками, точным броском вывел нижнекамцев вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Через полторы минуты Йоанн Овитю в третий раз «пробил» Кошечкина. После этого тренерский штаб «Металлурга» принял решение заменить опытного голкипера на Эдди Паскуале.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 30 сентября 2022
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