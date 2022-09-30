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Василий Кошечкин был заменён на Паскуале после трёх голов «Нефтехимика»

Василий Кошечкин был заменён на Паскуале после трёх голов «Нефтехимика»
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В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает «Нефтехимик». К концу второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.

На 17-й минуте Энтони Камара сравнял счёт, перехватив шайбу в зоне магнитогорцев и переиграв Василия Кошечкина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 28-й минуте Вячеслав Лещенко, эффектно разобравшись с защитниками, точным броском вывел нижнекамцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через полторы минуты Йоанн Овитю в третий раз «пробил» Кошечкина. После этого тренерский штаб «Металлурга» принял решение заменить опытного голкипера на Эдди Паскуале.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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