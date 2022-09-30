Канадский дипломат — о Суперсерии: я объяснял игрокам, чего ждать от КГБ в Москве

Канадский дипломат, работавший тогда в Москве, Гари Смит рассказал о Суперсерии-1972.
«Виннипег был самым маленьким городом, где мы играли, с самой маленькой ареной. Помню, что примерно тогда же случился теракт на Олимпиаде в Мюнхене, когда погибли израильские тренеры и спортсмены. Сборная Канады летела на двух разных самолётах, руководство не хотело, чтобы все игроки были на одном борту. Я летел со сборной СССР, мы были во втором самолёте.
Я провёл собрание со сборной Канады, объяснял им, чего ожидать в Москве в плане безопасности, какими будут номера в отеле, чего ждать от КГБ. Они слушали. У них было смутное представление о том, что такое коммунизм. Кроме Кена Драйдена, никто больше не бывал в СССР.
Гарри Синден, Алан Иглсон и помощник тренера Джон Фергюсон ходили на такие собрания летом, но остальные не имели представления о жизни в Советском Союзе. Так что они старались играть в хоккей, а я рассказывал, что их ждёт через пару недель», — сказал Смит.
Полные высказывания канадской стороны можно прочитать в нашем материале:
- 30 сентября 2022
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