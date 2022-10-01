Гашек — о позиции НХЛ по русским игрокам: это удар ниже пояса и оскорбление в адрес Чехии

Известный бывший хоккеист Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» выразил крайнее недовольство позицией НХЛ по участию российских игроков в европейской серии матчей, которая начнётся 7-8 октября в столице Чехии, Праге, двумя матчами между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

«В НХЛ знает нашу позицию. Если российские игроки приедут сюда по специальным визам, выданным другой страной ЕС, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес нашей страны и наших граждан. Полиция должна будет действовать соответствующим образом.

Пожалуй, я бы ещё добавил, что это будет в первую очередь оскорбление от НХЛ в адрес украинского народа. Дать присутствию российских игроков на льду миллионную рекламу (в долларах) для российской спецоперации — это удар ниже пояса.

У НХЛ ещё есть около восьми дней, чтобы решить, будут ли они уважать официальную позицию страны, которую посещают. Их решение скажет нам и всем болельщикам в мире, какая НХЛ на самом деле", — говорится в сообщении.