Гашек — о позиции НХЛ по русским игрокам: это удар ниже пояса и оскорбление в адрес Чехии

Известный бывший хоккеист Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» выразил крайнее недовольство позицией НХЛ по участию российских игроков в европейской серии матчей, которая начнётся 7-8 октября в столице Чехии, Праге, двумя матчами между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».
«В НХЛ знает нашу позицию. Если российские игроки приедут сюда по специальным визам, выданным другой страной ЕС, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес нашей страны и наших граждан. Полиция должна будет действовать соответствующим образом.
Пожалуй, я бы ещё добавил, что это будет в первую очередь оскорбление от НХЛ в адрес украинского народа. Дать присутствию российских игроков на льду миллионную рекламу (в долларах) для российской спецоперации — это удар ниже пояса.
У НХЛ ещё есть около восьми дней, чтобы решить, будут ли они уважать официальную позицию страны, которую посещают. Их решение скажет нам и всем болельщикам в мире, какая НХЛ на самом деле", — говорится в сообщении.
- 1 октября 2022
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