В Латвии ответили на вопрос, может ли Калниньш получить тюремный срок за переход в КХЛ

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Плаевс рассказал, как обстоят дела с протестом на переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур».
«Удивлён ли, что ИИХФ приняла переход Яниса Калниньша в «Амур»? Я не удивлён, нет, потому что, если вы читаете правила международных переводов, в них нет никаких исключений по отказу в переходе или его отмене, потому что таких ситуаций ранее не возникало и не обсуждалось. Такого ещё не было.
Каков сейчас статус нашей апелляции? Прошло время, но по этому поводу возникла дискуссия. ИИХФ приняла решение и разъяснила его, и мы понимаем правила, но мы всё ещё работаем над этой апелляцией против ИИХФ, она будет рассмотрена дисциплинарным комитетом ИИХФ. Посмотрим, какой будет результат. Мы хотим объяснить, почему и как было принято это решение. Не хочу гадать, что они придумают, посмотрим. Мы просто хотим понять ситуацию и то, как они пришли к принятым решениям. Наше правительство также задаст вопросы о том, как этот тип проблем решается на международном уровне.
Последствия для Калниньша? Единственное, что сейчас решено, — это то, что его не пустят ни в одну сборную Латвии, независимо от уровня, больше никогда. Ему даже не разрешат быть тренером вратарей латвийской команды после карьеры. Он больше не будет представлять нас.
Может ли он быть заключён в тюрьму или оштрафован правительством Латвии за нарушение правил страны? Я не могу гарантировать это в данный момент. Спортивные законы конкретно этого не касаются, только часть о представлении сборной. Я не могу ответить, что происходит юридически, но, насколько мне известно, на данный момент нет штрафов или чего-то подобного», — приводит слова Плаевса Expressen.
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