«Так начинать нельзя». Тренер «Спартака» высказался после камбэка с 0:3 в игре с «Торпедо»

Главный тренер столичного «Спартака» Борис Миронов высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Красно-белые проигрывали со счётом 0:3 после первых 20 минут встречи, однако во втором периоде сократили отставание до минимума — 2:3, а в третьем игровом отрезке ещё дважды забили. В итоге москвичи одержали победу со счётом 4:3.

«Тяжёлая встреча. Оказались неготовыми к первому периоду, вышли вразвалочку. Соперник этим воспользовался. В перерыве внесли коррективы, нашли нужные слова, достучались до ребят. Во втором и третьем периодах заставили ошибаться их в средней и своей зонах и воспользовались этими моментами.



Так начинать нельзя. Утром на раскатке предупреждали, что соперник играет в давление, быстрый хоккей, пас накоротке», — приводит слова Миронова Legalbet.