The Hockey Writers объяснило включение Малкина в список лучших игроков 2010-х годов в НХЛ

The Hockey Writers объяснило попадание нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в список лучших игроков 2010-х годов в НХЛ по версии издания.
«Как и Марк Мессье до него, Евгений Малкин, возможно, был вторым лучшим центральным нападающим в лиге, а также вторым лучшим центрфорвардом в своей команде. Также Малкин, как и Мессье, показал свою абсолютную ценность, когда звёздный центр, находящийся перед ним, отсутствовал (в случае Малкина это сезон-2011/2012, в котором Кросби пропустил 60 матчей). Российский центрфорвард ответил 50 голами и 109 очками в 75 матчах, выиграв «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».
Он выиграл два Кубка за десятилетие, и его 1,14 очка за встречу (451 балл в 397 встречах) уступают только Кросби среди квалифицированных игроков. Его 84 очка в плей-офф — лучший показатель среди всех игроков НХЛ», — говорится в сообщении.
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