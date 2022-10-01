Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов подвёл итоги матча с «Авангардом»

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов прокомментировал поражение в матче с Авангардом»

«Хорошая игра. Матч-открытие, накал чувствовался. Дерби. Полный стадион. Очень приятно играть в такой атмосфере. Ждём не дождёмся, когда мы так же на своей арене сможем сыграть.



В какой момент сбился настрой? Не скажу, что у нас настрой сбился. Бывает, что пропускаем. Но мы работаем дальше, несмотря ни на что. Не скажу, что мы подсели в конце третьего периода. Где-то соперник не давал создавать, мы старались играть активнее. Это дерби, тут каждый бьётся за каждый метр на площадке.



Стало лучше работать большинство? У нас есть ещё над чем работать. Много ошибок совершаем сами. Пришёл новый тренер по большинству, какие-то нюансы подсказал. Стараемся больше двигать шайбу. Но это больше внутренняя кухня. Каждый день работаем над этим. И будем также дальше.



Как лёд? Более-менее. Где-то моментами он становился мягким, и шайба плохо ехала. Так бывает.



Раньше играл за «Авангард»? Много друзей на трибунах было. Но для меня это уже рядовые игры. Я и в Хабаровске поиграл, и в Омске. В Омске немного подольше, приятно здесь играть. Но не больше. У меня в «Авангарде» не так много друзей осталось: больше из персонала, с кем я вместе работал. Так что для меня это рядовой матч.



Стали лучше начинать, но появилась проблема с удалениями? Мы как плохо начинали, так и плохо начинаем. Удаления — это и есть плохое начало. Будем разбираться, будем работать дальше. Сегодня мы выстояли в меньшинстве в начале. Второй гол — несколько рикошетов. Но это хоккей — тут каждый рикошет может повернуться как на твою сторону, так и против тебя. Так что забыли матч — работаем дальше», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.