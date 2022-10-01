На счету форварда сборной России (U18) дубль и победный буллит за «Куньлунь» в игре с ЦСКА

В Мытищах в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» победил ЦСКА по буллитам 5:4 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, 1:0), отыгравшись со счёта 1:4.
Форвард «Куньлунь Ред Стар» Александр Перевалов в матче оформил дубль в конце третьего периода, переведя встречу в овертайм. В буллитной серии на счету Перевалова победный бросок.
Воспитанник Междуреченска 23 сентября 2022 года перебрался из ярославского «Локомотива» в «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды.
Нападающий в минувшем сезоне сыграл пять матчей в КХЛ за ярославцев, не отметившись результативными баллами. Кроме того, форвард принял участие в 51 встрече в МХЛ за «Локо», суммарно набрав 54 (28+26) очка. На минувшем драфте НХЛ – 2022 нападающий был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» в третьем раунде под общим 71-м номером.
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