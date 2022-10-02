«Коламбус» победил «Вашингтон». Победную шайбу забросил Егор Чинахов

В ночь на 2 октября на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:1.
В начале восьмой минуты первого периода «Кэпиталз» вышли вперёд – белорус Алексей Протас завершил атаку с участием Эрика Густафссона и Энтони Манта. Но уже на 13-й минуте «Коламбус» сравнял счёт – отличился 25-летний нападающий команды Карсон Мейер. А решающую шайбу, которая принесла «Блю Джекетс» победу, в третьем периоде забросил российский форвард Егор Чинахов. На 47-й минуте он воспользовался ассистом Шона Курали.
Чинахов провёл на льду 15 минут и 9 секунд, на его счету три броска. Другой россиянин «Коламбуса» Кирилл Марченко отыграл 11 минут 54 секунды и угрожал воротам соперника дважды. Статистика защитника Владислава Гаврикова: 22 минуты 12 секунд, 2 броска, четыре силовых приёма, один заблокированный бросок.
У «Вашингтона» 23 минуты 48 секунд отыграл защитник Дмитрий Орлов, на счету которого, кроме удаления, два броска по воротам и столько же силовых приёмов. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия в матче не принимали.
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