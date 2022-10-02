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«Коламбус» победил «Вашингтон». Победную шайбу забросил Егор Чинахов

«Коламбус» победил «Вашингтон». Победную шайбу забросил Егор Чинахов
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В ночь на 2 октября на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:1.

В начале восьмой минуты первого периода «Кэпиталз» вышли вперёд – белорус Алексей Протас завершил атаку с участием Эрика Густафссона и Энтони Манта. Но уже на 13-й минуте «Коламбус» сравнял счёт – отличился 25-летний нападающий команды Карсон Мейер. А решающую шайбу, которая принесла «Блю Джекетс» победу, в третьем периоде забросил российский форвард Егор Чинахов. На 47-й минуте он воспользовался ассистом Шона Курали.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Манта, Густафссон) – 07:01 (5x5)   1:1 Мейер (Курали, Оливье) – 12:03 (5x5)   2:1 Чинахов (Курали, Иржичек) – 46:46 (5x5)

Чинахов провёл на льду 15 минут и 9 секунд, на его счету три броска. Другой россиянин «Коламбуса» Кирилл Марченко отыграл 11 минут 54 секунды и угрожал воротам соперника дважды. Статистика защитника Владислава Гаврикова: 22 минуты 12 секунд, 2 броска, четыре силовых приёма, один заблокированный бросок.

У «Вашингтона» 23 минуты 48 секунд отыграл защитник Дмитрий Орлов, на счету которого, кроме удаления, два броска по воротам и столько же силовых приёмов. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия в матче не принимали.

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