Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» обыграл «Сент-Луис». У Бучневича — гол, у Тарасенко и Барбашёва — по ассисту

«Даллас» обыграл «Сент-Луис». У Бучневича — гол, у Тарасенко и Барбашёва — по ассисту
Комментарии

В Индепенденсе (США) на стадионе « Кейбл Дамер-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Якоб Петерсон, Мэйсон Марчмент, Райан Ши, Уайатт Джонстон, а также Фредрик Олофссон.

У «Сент-Луиса» по одной шайбе забросили Логан Браун и российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественники и товарищи по команде Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв записали на своё счёт по одной результативной передачи. Обе шайбы «Сент-Луиса» были забиты в третьем периоде. Никита Александров и Клим Костин результативными действиями в этом матче отметиться не смогли.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Петерсон (Батчер, Кивиранта) – 17:06 (5x5)   0:2 Марчмент (Стэнковен, Батчер) – 18:55 (5x5)   0:3 Ши (Батчер, Дамиани) – 39:21 (5x5)   1:3 Бучневич (Тарасенко, Ледди) – 46:48 (5x5)   1:4 Джонстон (Марчмент) – 47:27 (5x5)   1:5 Олофссон – 52:49 (5x5)   2:5 Браун (Саад, Барбашёв) – 54:03 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022