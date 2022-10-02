«Даллас» обыграл «Сент-Луис». У Бучневича — гол, у Тарасенко и Барбашёва — по ассисту

В Индепенденсе (США) на стадионе « Кейбл Дамер-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Якоб Петерсон, Мэйсон Марчмент, Райан Ши, Уайатт Джонстон, а также Фредрик Олофссон.
У «Сент-Луиса» по одной шайбе забросили Логан Браун и российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественники и товарищи по команде Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв записали на своё счёт по одной результативной передачи. Обе шайбы «Сент-Луиса» были забиты в третьем периоде. Никита Александров и Клим Костин результативными действиями в этом матче отметиться не смогли.
Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».
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